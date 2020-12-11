خاص.. عمرو دياب ينتهي من تصوير إعلان دعائي لإحدى شبكات المحمول





انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال الأيام الماضية من تصوير إعلان دعائي جديد لصالح إحدى شركات المحمول.





وتحمل الأغنية الرسمية للإعلان عنوان"محسود" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.





استغرق تصوير الكليب يوما واحدا حيث تم تصويره يوم الأحد الموافق ٦ ديسمبر، في أحد الستديوهات"indoor" بالقاهرة، والكليب من إخراج طارق العريان، ومن المفترض أن ينتهي العريان، من مونتاج العمل وكافة تفاصيل الإخراج عقب ثلاثه أيام ليتم طرحه ببداية العام المقبل.





في سياق آخر انتهى دياب، خلال الأيام الماضية من تصوير إعلان دعائي آخر لصالح إحدى شركات المياه الغازية وكان التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.





جدير بالذكر أن التطبيق الموسيقي"سبوتيفاي" طرح إعلان جديد للهضبة، لتشكره على تواجده بقوه على التطبيق.





وأعلن التطبيق من خلال الإعلان أن أغاني الهضبة اتسمعت أكثر من 58 مليون مرة خلال عام 2020.





كما وجه التطبيق الشكر لعمرو دياب، على نجاحه الكبير الذي حققه معهم خلال العام، وأطلق هاشتاج"شكرًا عمرو دياب أنك كنت معانا في 2020".



