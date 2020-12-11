خاص.. عمرو دياب ينتهي من تصوير إعلان دعائي لإحدى شبكات المحمول

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال الأيام  الماضية من تصوير إعلان دعائي جديد لصالح إحدى شركات المحمول.

وتحمل الأغنية الرسمية للإعلان عنوان"محسود" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز،  وتوزيع عادل حقي.

استغرق تصوير الكليب يوما واحدا حيث  تم تصويره يوم الأحد الموافق ٦ ديسمبر،  في  أحد الستديوهات"indoor"  بالقاهرة، والكليب من إخراج طارق العريان، ومن المفترض أن ينتهي العريان، من مونتاج العمل وكافة تفاصيل الإخراج  عقب ثلاثه أيام ليتم طرحه ببداية العام المقبل.

في سياق آخر انتهى دياب، خلال الأيام  الماضية من تصوير إعلان دعائي آخر لصالح إحدى شركات المياه الغازية وكان التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.

جدير بالذكر أن  التطبيق الموسيقي"سبوتيفاي"  طرح إعلان جديد للهضبة، لتشكره على تواجده بقوه على التطبيق.

وأعلن التطبيق من خلال الإعلان أن أغاني الهضبة اتسمعت أكثر من 58 مليون مرة خلال عام 2020.

كما وجه التطبيق الشكر لعمرو دياب، على نجاحه الكبير الذي حققه معهم خلال العام، وأطلق هاشتاج"شكرًا عمرو دياب أنك كنت معانا في 2020".

أخبار تهمك

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعة و 7 دقيقة

كومان يصر على ضم صفقتين لبرشلونة في يناير

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعة و 20 دقيقة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ 19 دقيقة

الزمالك يحسم ملف التجديد مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ أقل من ساعة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 18 ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

02:28 م

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر