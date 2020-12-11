مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:56 م
حسين الشحات
حسين الشحات
علي نبوي
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يغيب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الأحمر لمدة أسبوع وذلك عقب الجراحة التي أجراها اللاعب اليوم الجمعة بأحد المستشفيات الخاصة بالدقي.

وأجرى حسين الشحات اليوم الجمعة عملية جراحية في أحد أصابع قدمه بعدما اشتكى من الإصابة بها عقب مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا.

وتأكد غياب الشحات عن مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة والمقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مبرايات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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