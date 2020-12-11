ليلى علوي لزملائها: "كل مهرجان وأنتو طيبين"





وظهرت ليلي، بالصورة برفقة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم " يسرا ، لبلبة ، ريهام عبدالغفور، سلوي محمد علي، يسرا اللوزي، أمير المصري وأخرين".





وعلقت ليلي علي الصورة وكتبت : كل مهرجان وأنتوا طيبين.





والجدير ذكره أن ليلي علوي تواصل تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل" ، والذي يشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، والذى يجسد دور زوج الفنانة ليلى علوي، وينجب منها طفلين، يؤدى دورهما حمدي الميرغني، ومحمد سلام، وهم أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.







ويعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، إضافةً إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.



شاركت الفنانة ليلي علوي، صورة لها من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".