رابطة الصحفيين بكفر الشيخ تنعى الزميل طه الملا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نعت رابطة الصحفيين بكفر الشيخ، الزميل الصحفي طه الملا، وذلك عقب وفاته بفيروس كورونا في قسم العزل بمستشفي كفر الشيخ الجامعي، ليكون بذلك أول صحفي يتوفي بالفيروس في المحافظة.

وقالت الرابطة، في بيان لها اليوم، إن الزميل طه الملا، كان مثالًا للصحفى الوطنى الذى يتحرى الدقة فى كل ماينشره ويبتعد عن الشائعات وأخبار الإثارة، كما كان مثالًا للصحفى المميز والمهني وكان حسن الخلق وعفيف اللسان.

واختتم البيان ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلي من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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