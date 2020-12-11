حسين الشحات يخضع لجراحة ناجحة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:40 م
حسين الشحات
حسين الشحات
علي نبوي
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أجرى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة في أحد المستشفيات الخاصة في الدقي بعدما اشتكى اللاعب من إصابة في أحد أصابع القدم.

وقام الشحات بإجراء الجراحة في أحد أصابع قدمه منذ قليل بأحد المستشفيات الخاصة بعدما عانى منها منذ مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبات في حكم المؤكد غياب اللاعب عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تحقيق انطلاقة قوية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري للموسم 2020-2021.



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