تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

حرص أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك الأسبق، على التعليق على الاعتداء ضد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالنادي ظهر اليوم الجمعة 11 ديسمبر، من بعض المجهولين، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.





ونشر "عبد" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماع "فيسبوك " : الصراحة يعني حاجة تقرف اللي حصل للكابتن أيمن يونس تتفق معاه أو تختلف عيب يحصل كدة معاة"





وواصل : "الكابتن بتاع القوة الناعمة اخباره أية دلوقتي، عامل مش شايف ومبسوط دلوقتي!".





وتفاجئ أيمن يونس أثناء عودته من صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة، بتعرضه للاعتداء مما أدى إلى إصابته باليد وبعض الكدمات بالوجه، بالإضافة لتحطيم سيارته.











