تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:44 م
ايمن يونس
ايمن يونس
محمد زكي
Advertisements
حرص أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك الأسبق، على التعليق على الاعتداء ضد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالنادي ظهر اليوم الجمعة 11 ديسمبر، من بعض المجهولين، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.

ونشر "عبد" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماع "فيسبوك " : الصراحة يعني حاجة تقرف اللي حصل للكابتن أيمن يونس تتفق معاه أو تختلف عيب يحصل كدة معاة"

وواصل : "الكابتن بتاع القوة الناعمة اخباره أية  دلوقتي، عامل مش شايف ومبسوط دلوقتي!".

وتفاجئ أيمن يونس أثناء عودته من صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة، بتعرضه للاعتداء مما أدى إلى إصابته باليد وبعض الكدمات بالوجه، بالإضافة لتحطيم سيارته.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة ايمن يونس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد عيد

أخبار تهمك

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ أقل من ساعتين

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يصر على ضم صفقتين لبرشلونة في يناير

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم ملف التجديد مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعة و 22 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

02:28 م

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر