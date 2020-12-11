أحمد جمال يُهنئ رنا سماحة وسامر أبو طالب بحفل زفافهم

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص المطرب أحمد جمال، على تهنئة الفنانة رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب بحفل زفافهم.


ونشر أحمد صورة للعروسين عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهنأهم قائلاً: "مليون مبروك لسامر ورنا ربنا يسعدهم".


يشار أن الفنانة رنا سماحة، احتفلت أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.


وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، تأﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.


جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.

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