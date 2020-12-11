رسميًا.. الإمارات توافق على استيراد الماشية الحية من مصر

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من مصر.









وقال القصير إن ذلك يأتي بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة والتفريخ و الكتاكيت من مصر، وذلك في اطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.





يأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: الابقار، الماعز، الضأن، الى دولة الامارات العربية المتحدة، واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الامارات.





وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انه وفقا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الامارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التي تم تحديديها في الاشتراطات التي تم التوافق عليها.





وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد اعلنت موافقتها الشهر الماضي، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض انفلونزا الطيور.