ربنا يرزقكم الخير في حياتكم .. هكذا هنأت هايدي موسى رنا سماحة وسامر أبو طالب بحفل زفافهم

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة رنا سماحة، أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.


وحرصت المطربة هايدي موسپ على تهنئة العروسين بتلك المناسبة السعيدة ، حيث نشرت هايدي صورة جمعتهم من حفل الزفاف ووجهت لهم رسالة خاصة قائله:" الف مبروك يا أجمل رنا وسامر ربنا يسعدكم يارب ويرزقكم الخير في حياتكم ويباركلكم في حياتكم الجديدة سوا".


وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، تأﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

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