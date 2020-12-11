إبراهيم جلال يقود هجوم إنبي أمام أسوان

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، تشكيل الفريق المقرر أن يخوض لقاء أسوان بعد قليل على ملعب بتروسبورت في افتتاح الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2020- 2021.





ويسعى الفريق البترولي لبداية قوية على حساب ممثل الصعيد الذي قام بعملية إحلال وتجديد شاملة في صفوفه.





كان فريق إنبي أنهي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بينما جاء أسوان في المركز الـ 14 بـ 37 نقطة.









وقد جاء تشكيل إنبي أمام أسوان في أولي مباريات الدروي كالآتي:-





حراسة المرمى: محمود جاد.





الدفاع: كريم فؤاد _ رامي صبري _ هشام عادل _ مصطفى عادل.





الوسط: عبد الرحمن عامر _ حامد إسماعيل _ مصطفى شلبي _ صلاح ريكو _ دينو بيتر.





الهجوم: إبراهيم جلال.











