طبيب يكشف ميزة اللقاح الصيني عن "فايزر" (فيديو)

قال الدكتور وليد فيصل، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا لديه ميزة مهمة جدا عن لقاح فايزر، وهى طريقة تخزين اللقاح، حيث أنه يمكن تخزينه عند درجة حرارة التبريد العادية، وذلك بعكس لقاح فايزر والذي يحتاج لدرجة تبريد قاسية جدا.





وأشار "فيصل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يوجد لقاح فاعليته 100%، ولكن هناك نسب مقبولة، لافتا إلى أن لقاح "سينوفارم" يمنع تدهور الحالات المصابة بنسبة تقترب إلى 100%، وهو شيىء جيد جدا.





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أكد سفير الصين بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت نموًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابع السفير، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة هالة زايد، عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني قادمة من الإمارات،: "سعداء بوصول أول شحنة من اللقاح الصيني قادمة من الإمارات إلى الشعب المصري، وهذا يعكس متانة العلاقات".





وأضاف: "سنتغلب على جائحة كورونا بتضافر الجهود المشتركة"، مستكملًا: "نهدف لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الصحة".



