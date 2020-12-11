ضمن حملة الـ16 يوم.. "جسور الثقافي" يعرض أفلامًا عن العنف ضد المرأة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية في مصر بحملة الـ١٦ اليوم التي تنظمها الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة وذلك بعرض أفلام تتناول تلك القضية

ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم إن المركز نظم عروضًا لعدد من الأفلام بينها برا الصف، عروسة قماش وصندوق عرايس وأحمر ضوافر وذلك بالمشاركة مع جمعية الفن للتنمية

فيما يبدأ مركز جسور اليوم ورشة الزخرفة التأملية وذلك للتخلص من التوتر والأفكار السلبية باستخدام الرسم

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويًا.

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.
ضمن حملة الـ16 يوم.. "جسور الثقافي" يعرض أفلامًا عن العنف ضد المرأة
ضمن حملة الـ16 يوم.. "جسور الثقافي" يعرض أفلامًا عن العنف ضد المرأة
ضمن حملة الـ16 يوم.. "جسور الثقافي" يعرض أفلامًا عن العنف ضد المرأة
ضمن حملة الـ16 يوم.. "جسور الثقافي" يعرض أفلامًا عن العنف ضد المرأة

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