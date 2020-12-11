كريستيانو مقابل بوجبا.. صفقة تبادلية تاريخية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة كبرى، بعدما أشارت إلى صفقة تبادلية كبرى بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

 

ولم يخف بوجبا رغبته في الرحيل عن اليونايتد في اقرب وقت، ويبدو الآن أن العودة إلى يوفنتوس قد تكون مطروحة، في تحول من شأنه أن يؤدي إلى عودة عاطفية لرونالدو.

 

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت"، فإن يوفنتوس جاد في الاستفادة من رحيل بوجبا، كما أن صفقة تبادل رونالدو واردة.

 

وأشارت الى هذا الامر ليس مستحيلًا، بل هو مرتبط بالرأي القائل بأن يوفنتوس في النهاية يحاول تثبيت الفكرة الجماعية لكرة القدم في صفوفه.

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