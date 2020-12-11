بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

وضع مسؤولو العين الإماراتى، شرطا للموافقة على رحيل التوجولى لابا كودجى مهاجم الفريق، للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واشترط العين التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، لتدعيم هجوم الفريق الإماراتى.

ورفض العين فكرة التفريط فى كودجى قبل احضار البديل الجاهز ويعتبر بن شرقى على رأس أولويات النادى الإماراتى ودخلوا فى مفاوضات مع اللاعب ووكيله، ولكن لم تصل للطابع الرسمى.

ويبحث الأهلى عن دعم الهجوم خلال الفترة المقبلة، قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، بعد رحيل السنغالى أليو بادجى.