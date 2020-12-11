الحريري: نرفض التعدي على الدستور وعلى رئاسة الحكومة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعرب رئيس حكومة لبنان المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، عن رفضه الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بملف انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن "رئاسة الحكومة ليست للابتزاز".

 

وقال الحريري خلال زيارة تضامنية إلى السراي الحكومي، إن "زيارته جاءت للتعبير عن رفضه المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالإدعاء على رئيس الحكومة"، يقصد حسان دياب.

 

وأضاف الحريري أن "الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي"، مؤكدا أن "رئاسة الحكومة ليست للإبتزاز ".

 

وشدد على أنه "من حق أهالي الشهداء معرفة من أدخل الباخرة التي انفجرت شحنتها في المرفأ في 4 أغسطس، ومن غطى عليها، أما التعدي على الدستور والإدعاء على رئاسة الحكومة فهذا أمر مرفوض".

 

وكان قاضي التحقيق العدلي في ​قضية انفجار مرفأ​ بيروت، ​فادي صوان​، ادعى الخميس، على دياب​ وعدد من الوزراء السابقين بجرم "الإهمال والتقصير".

 

من جهته، أكد دياب، أنه واثق من "نظافة كفه"، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الحكومه الفجر

أخبار تهمك

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 21 ساعة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

فريق أوروبي ينتظر قرارا فنيا من أجل الانقضاض على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يجري تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعتين و 47 دقيقة

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لتعويض غياب مروان محسن

منذ 43 دقيقة

البلدوزر يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يصر على ضم صفقتين لبرشلونة في يناير

منذ ربع ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

صحفي لبناني: لا نتوقع تشكيل حكومة في وقت قريب..وطوينا صفحة الأسوأ (فيديو)

نائب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة: مستمرين كحكومة تصريف أعمال.. ونشكر مصر (فيديو)

حزب الله في ورطة بعد تدخل "FBI" في تحقيقات مرفأ بيروت

أسباب ابتعاد الحريري عن الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

أول تعليق من الرئيس اللبناني على حريق مرفأ بيروت الثاني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

01:29 م

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

10:08 ص

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

10:15 م

البلدوزر يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر