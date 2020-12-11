الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة المصري البورسعيدي
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:03 م
ولاء حسني
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أعلن الجهاز الفنى
لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى ريكاردو قائمة لاعبيه التى
ستغادر للاسكندرية استعدادا لملاقاة المصري البورسعيدي بعد غد الأحد باستاد برج العرب
فى أول جولات مسابقة الدورى المصرى.
القائمة شهدت تواجد
الوافدون الجدد إضافة لفخر الدين بن يوسف.
القائمة كاملة
جاءت كالتالي..
حارس المرمى..
محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.
خط الدفاع.. محمد
هاشم، محمود البدري، مروان الصحراوي، رضوان شريفي، كاستيلو.
خط الوسط.. نادر
مضان، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد بيومي،
مدحت فقوسة، محمد عادل
خط الهجوم.. محمد
الشامي، بنسون شيلونجو، أرى بابل، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب.