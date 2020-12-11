مني فاروق تُهنئ رنا سماحة بحفل زفافها على سامر أبو طالب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة رنا سماحة، أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وحرصت الفنانة مني فاروق، علي تهنئتهم بمناسبة حفل زفافهم ، ونشرت صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، ووجهت لهما رسالة تهنئة قائله:" ربنا يسعدكم ويرزقكم ويتمملكم بالف خير يارب .. الف مبروك".



وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، تأﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

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