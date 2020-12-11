رئيس باريس يعلق على إحتمالية ضم ميسي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، مرّة أخرى على الأنباء الذي تتحدث عن إرتباط النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل إلى الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام فرنسية قال الخليفي: "كما تعلمون، نحن نحترم الأندية الأخرى، ونريدها أن تحترمنا. بالنسبة لي، ميسي لاعب برشلونة، نحترم برشلونة ولا يمكننا الحديث عن ليونيل الآن".

يذكر ان عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف العام 2021، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى فريق آخر مجانا إن لم يجدّد عقده.

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