الكشف على 1281 مريضا خلال قافلة مجانية بالبحيرة (صور)

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بلقطر الشرقية بمركز أبو حمص، فى إطار خطة المحافظة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





ومن جانبه أكد الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1281 مريض من خلال عدد 5 عيادة متنقلة في 12 تخصص "جراحة عامة، جلدية وتناسلية، امراض عيون، مسالك، اطفال، نساء وتوليد، امراض باطنة، عظام، أنف وأذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان، تنظيم أسرة".



