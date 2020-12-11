مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع

أكد مصدر أمني مسؤول أن قوة أمنية من قسم شرطة أكتوبر، انتقلت إلى كومباوند شهير، بمدينة 6 أكتوبر، لمعاينة موقع الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.





وأضاف المصدر إلى الفجر أن " يونس" لم يحرر بلاغا رسميا أو يبلغ شرطة النجدة حتى الآن.





وأوضح المصدر ذاته أن المتابعة الأمنية من رصدت الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ووجهت بسرعة فحصها.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق " أيمن يونس" تظهر وجود آثار سحجات باليد والرقبة وتلفيات بسيارته الخاصة " كسر الزجاج".



