مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أكد مصدر أمني مسؤول أن قوة أمنية من قسم شرطة أكتوبر، انتقلت إلى كومباوند شهير، بمدينة 6 أكتوبر، لمعاينة موقع الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر إلى الفجر أن " يونس" لم يحرر بلاغا رسميا أو يبلغ شرطة النجدة حتى الآن.

وأوضح المصدر ذاته أن المتابعة الأمنية من رصدت الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ووجهت بسرعة فحصها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق " أيمن يونس" تظهر وجود آثار سحجات باليد والرقبة وتلفيات بسيارته الخاصة " كسر الزجاج".

ووجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية مدعومة بعناصر بحث جنائي للمعاينة وسماع أقوال أيمن يونس والتحفظ على كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتحديد الجناة وتتبع خط سيرهم، وسرعة ضبطهم.
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع
مصدر أمني عن الاعتداء على أيمن يونس: لم يحرر محضراً.. والشرطة تعاين الموقع

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