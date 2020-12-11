الزمالك يحسم ملف التجديد مع فرجاني ساسي
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:32 م
علي خلاف
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تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك
ومن المقرر أن يعلن مسؤولو الزمالك، في
الساعات القليلة المقبلة تجديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، بشكل رسمي بعد
الاتفاق معه على الحصول على جزء من المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى مقدم التعاقد
الذى سيصل إلى مليون دولار.
وكان فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي
الأول بنادي الزمالك، قد تلقى عرضين من الدوري السعودي والقطري، الا أن الاعب تمسك
البقاء داخل قلعة ميت عقبة.
وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول
بنادي الزمالك، لافتتاح أولى مبارياته في الموسم الكروي الجديد، بمواجهة المقاولون
العرب مساء السبت المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية.