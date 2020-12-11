كومان يصر على ضم صفقتين لبرشلونة في يناير

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن المدير الفني الهولندي لنادي ​برشلونة​ ​رونالد كومان​ يأمل في ضم صفقتين للفريق في يناير.

 

وأوضحت الصحيفة، أن كومان مصمم على ضم كل من اللاعب ميمفيس ديباي واريك جارسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، على الرغم من الازمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني والتي دفعته الى الاتفاق مع اللاعبين على تخفيض رواتبهم بما يقارب من 150 مليون يورو.

 

واضافت الصحيفة الكتالونية ان الازمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني منذ انتشار فيروس كورونا، ما قد يمنع تحقيق رغبة كومان بالحصول على خدمات لاعبين اضافيين.

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