المطران عطا الله حنا: عيد ميلاد المسيح بالقدس له نكهة خاصة

شارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم في ندوة الكترونية شارك فيها عدد من الآباء الكهنة من مختلف الطوائف المسيحية في الضفة الغربية حيث كان " حنا" المتحدث الرئيسي في هذا اللقاء الروحي مقدما التهنئة للآباء الكهنة ولكافة الرعايا بمناسبة قرب الاحتفال بالاعياد الميلادية المجيدة.





وقال " حنا " في كلمته بأن رسالة الميلاد يجب أن تبقى دوما رسالة أمل ورجاء وخاصة في هذه الايام التي يعاني منها العالم بأسره من الوباء ويجب أن نبعث دوما الامل والرجاء في نفوس أبناءنا وان نكون إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها ليس فقط بسبب جائحة الكورونا بل ايضا بسبب ما يتعرض له شعبنا من معاناة وآلام بسبب سياسات الاحتلال.



