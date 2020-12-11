المطران عطا الله حنا: عيد ميلاد المسيح بالقدس له نكهة خاصة
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:57 م
ماريان ناجى
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شارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم في ندوة الكترونية شارك فيها عدد من الآباء الكهنة من مختلف الطوائف المسيحية في الضفة الغربية حيث كان " حنا" المتحدث الرئيسي في هذا اللقاء الروحي مقدما التهنئة للآباء الكهنة ولكافة الرعايا بمناسبة قرب الاحتفال بالاعياد الميلادية المجيدة.
وقال " حنا " في كلمته بأن رسالة الميلاد يجب أن تبقى دوما رسالة أمل ورجاء وخاصة في هذه الايام التي يعاني منها العالم بأسره من الوباء ويجب أن نبعث دوما الامل والرجاء في نفوس أبناءنا وان نكون إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها ليس فقط بسبب جائحة الكورونا بل ايضا بسبب ما يتعرض له شعبنا من معاناة وآلام بسبب سياسات الاحتلال.
واختتم من واجبنا ان نكون مع شعبنا فنحن مكون اساسي من مكونات هذا الشعب ونفتخر بأننا فلسطينيين هكذا كنا وهكذا سنبقى حتى وان ازعج هذا الامر بعض المغرضين مزوري التاريخ الذين نعرف ما هي اجنداتهم وما هي ارتباطاتهم وسيبقى المسيحيون في هذه الديار متشبثين بايمانهم وبانجيلهم وبكنيستهم والتي تعتبر اعرق واقدم كنيسة في العالم ولكنهم في نفس الوقت يفتخرون بانتماءهم لفلسطين ارضا وقضية وشعبا.