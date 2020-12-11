مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان يتألقوا بإطلالات جذابة

وظهرت مي بالصورة برفقة شقيقتيها دانا وميس حمدان ، وبدوا الثلاثة بجمال ساحر وجذاب ، حيث ظهرت مي مرتدية فستان انيق وقصير باللون الأبيض ، كما ارتدت ميس فستان طويل باللون الأسود ، وظهرت دانا بجيمبسوت جذاب باللون الأبيض ، ووضعوا ميكب خفيف ابرز جمال ملامحهم.





يذكر أنه يعرض حاليا لـ مي سليم، مسلسل "ضربة معلم" بطولة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفنى وأبرزهم محمد رجب، مى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.





ويعد مسلسل "ضربة معلم"، التعاون الثانى بين محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه فى مسلسل "الأخ الكبير"، الذى كان من بطولة هبة مجدي، عبير صبرى، محمد عز، دينا فؤاد، محمود حجازى، أشرف زكى.



غازلت الفنانة مي سليم جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".