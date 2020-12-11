وزير الزراعة يعتمد 32.6 مليون لتمويل صغار المربيين للمشروع القومي للبتلو

كشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 32،6 مليون جنيه.





ويستفيد منها 170 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1638 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.





ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 3 مليار مائتان وثلاثة وثلاثون مليون جنية لحوالى 20 ألف مستفيد، ولتمويل أكثر من 221 ألف رأس ماشية.





وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.





من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن المشروع القومى للبتلو، يسهم في توفير لحوم حمراء بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.





كما أن ثبات وإستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعا ً قويا ً ومشجعا ً للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو.





واضاف سليمان أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الحالى يمثل حوالى 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 - وحتى الأن مما يؤكد على تحقيق المشروع للهدف المرجو منه.



