محمد عصب يواصل استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة مستر أوليمبيا لكمال الاجسام بأمريكا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواصل محمد عصب لاعب منتخبنا الوطنى لكمال الاجسام وزن 89 كيلو جراما استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة مستر أوليمبيا التى تسضيفها ولاية لاس فيجاس الأمريكية يومى 15 و16 ديسمبر الجارى ، والتى يشارك فيها 37 لاعبا يمثلون 12 دولة من أقوى الدول فى اللعبة ، حيث يتدرب عصب تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي مستر نيل هيل ، ويسعى عصب لتحقيق إنجاز مواطنه المصرى إسلام المصرى الذى فاز باللقب من قبل فى وزن 100كيلو جراما .

 

قال عصب أنه يتدرب أربع مرات في اليوم بواقع 180 دقيقة فى الفندق الذى يقيم فيه ، بواقع مرتين كارديو ، ومرة صباحاً على معدة فارغة قبل الفطار ، ومرة مساء قبل العشاء ، مدة المرة الواحدة  ٤٥ دقيقة ، مشيرا إلى أنه يتدرب أيضا بالأوزان والأجهزة مع مدربي ولاعبين محترفين على أعلى مستوى في جيم فليكس لويس بطل مستر أوليمبيا ٧ مرات ، فضلا عن تدريبه  على أوضاع العرض لمدة 30 دقيقة يوميا .

 

وأشار إلى إن وزنه الحالى يزيد بنحو ٣ كيلو جرامات عن الوزن المطلوب ، ولكن اغلبها مياه لأن نسبة الدهون فى جسمه حاليا لا تتعدى ٤٪ من وزنه ، مؤكدا أن فئة الكلاسيك التى يشارك فيها ، هى عبارة عن طول مع وزن ، وطوله ١٧٧سنتيمتر ، وأن يكون الوزن قبل إنطلاق المنافسات لا يتعدى ٨٩ كيلو جراما ، لافتا إلى أن أى لاعب يشارك فى هذه البطولة لابد وأن يكون قد حصل على مركز متقدم في بطولة العالم في وقت سابق

 

أضاف محمد عصب أن الفرصة كبيرة جداً إن شاء الله تعالى لأن يحقق هدفه ويتأهل لفئة المحترفين ويحصل على كارت الاحتراف ، وذلك بمساعدة مدربه ، ومعسكر الإعداد القوى الذى يتدرب فيه مع أقوى المحترفين على مدار شهر كامل حقق فيه النتائج المطلوبة والشكل الأفضل ، ومنهم إثنان حاصلا على لقب مستر أوليمبيا ، وهو اللقب الأكبر في رياضة كمال ، مشددا على أن اللاعبين الثلاثة الأوائل في البطولة يتأهلون إلى فئة المحترفين ، ويحصلون على كروت الاحتراف

 

 أكد محمد عصب أنه حصل على دفعة معنوية ونفسية كبيرة بالتكريم الذى ناله من المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، والمهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، وتبع ذلك مقابلة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، التى حملته مسئولية الفوز ورفع العلم المصري في أكبر المحافل العالمية ، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود ثورة رياضية غير مسبوقة ، ويهتم بجميع الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، فضلًا عن حرصه على تكريم أبناء مصر الذين يحققون نجاحات في المحافل الدولية .

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