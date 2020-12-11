هالة صدقي تهنئ إلهام شاهين عن فيلمها "حظر تجوال"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة هالة صدقي، على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين عن فيلم "حظر تجوال" ، ولاقت عن لقب أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي.


ونشرت هالة صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت على الصورة قائله: "مبروك لأختي وصحبتي ورفيقة مشوار طويل ، جائزة احسن ممثلة في مهرجان القاهرة عن فيلم حظر تجوال".


فيلم "حظر تجول من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

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