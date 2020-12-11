كلب ضال يعقر 5 أطفال في المنيا

أصيب 5 أطفال عقرهم كلب ضال، داخل قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجده، يفيد ورود بلاغ من المستشفي العام بمطاي، بوصول كل من: أحمد محمود محمد، 5 أعوام، أحمد اسماعيل محمد 14 عاما، نورهان محمد فولي، 6 أعوام، محمد رضا عاطف، 7 أعوام، يارا ماهر شحاته 8 أعوام، جميعهم مقيمين بقرية أبوعزيز، ومصابين بجروح متفرقه بالذراعين والقدمين وأماكن متفرقه بالجسم.



