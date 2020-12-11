الحكم في دعوى تطالب بإلغاء عمومية حزب الغد غدا

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، غدًا السبت، دعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بالجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد المنعقدة أول فبراير.





وسبق وحجزت المحكمة الدعوي، للحكم بجلسة 12 ديسمبر الجاري.





أقام الدعوى عصام محمد عثمان، ضد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وحملت الدعوى رقم 43001 74 قضائية.





وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المتضمن الاعتداد بالجمعية العمومية لحزب الغد والنمعقدة في فبراير الماضي، علي ما يترتب من أثار أهمها إلغاء الاعتداد بهذه الجمعية.