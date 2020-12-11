موعد عودة مروان محسن بعد تعرضه للإصابة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:01 م
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
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وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور أسامة مصطفى برنامجًا بدنيًا خاصًا لمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر لتجهيزه عقب مواجهة مصر المقاصة.

وتأكد غياب مروان محسن عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة والمقرر لها بعد غد الأحد بسبب الإصابة في الركبة.

ويسعى الجهاز الطبي بالأهلي لتجهيز مروان محسن للمباريات المقبلة، حيث من المنتظر أن يعود للمشاركة في التدريبات بعد مباراة المقاصة.

ويبدأ الأهلي بعد غد الأحد رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مصر المقاصة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

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