غدا.. الإداري ينظر دعوى إعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:38 م
هدير حمزة
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تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب بإلزام الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بإصدار قرار بإعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر.
وأقام صبري دعواه عقب واقعة سيدة القطار التي نشبت بسببها مشادة كلامية بين مجند بالقوات المسلحة وكمسري بأحد القطارات على خط الوجه البحري.
وقال فيها إن الجندي المصري هو البطل الحقيقي الذي يستحق التكريم، مستطردًا « ولعل التضحيات التي يقدمها جنود مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة سواء في مواجهة الإرهاب وحماية الوطن من طيور الظلام، أو في ميادين التنمية والتعمير تعد نموذجا فريدا للعطاء الذي يدعو للفخر».
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