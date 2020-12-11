موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لتعويض غياب مروان محسن

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:35 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي صلاح محسن ومحمد شريف لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة مصر المقاصة.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، عن مواجهة الأهلي أمام مصر المقاصة بسبب الإصابة في الركبة.

ومن المنتظر أن يحسم موسيماني من سيقود هجوم الأهلي أمام مصر المقاصة خلال مران الفريق الأحمر اليوم، والذي سيقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويبدء الأهلي بعد غد الأحد رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مصر المقاصة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.


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مروان محسن محمد شريف غياب مروان رياضة الاهلي اخبار الرياضة

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