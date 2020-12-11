ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة السيارات.



فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دوائر أقسام المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

