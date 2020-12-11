إنطلاق المرحلة الثانية من برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
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عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية, المرحلة الثانية من "برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات" بهدف رفع كفاءة العاملين بالتخطيط في الإدارات المحلية والمديريات على مستوى محافظات مصر كافة, وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين حياة المواطنين وبالتعاون مع مشروع "اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان اليوم /الجمعة/ - أن أهداف البرنامج التدريبي تتمثل في ربط الخطط المحلية برؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة على المستوى القومي, إلي جانب رفع قدرات المتدربين على تحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظة والمركز والقرية, علاوة على رفع قدرات المتدربين على متابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة, متابعه أن التدريب يراعي السياق التخطيطي الخاص بإدارات التخطيط بمديريات الخدمات وكذلك بالمدن والمراكز بالمحافظات, مضيفة أن البرنامج يتطرق إلي التعريف بماهية المنظومة المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية.

من جانبه .. أوضح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من "برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات" خلال شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 102 متدرب بأربع محافظات هي أسيوط بعدد 30 متدربا, المنيا بعدد 27 متدربا, بورسعيد 22 متدربا والمنوفية 23 متدربا.

وأضاف كمالي, أن أهمية رفع كفاءة العاملين بإداراتي التخطيط والمتابعة على مستوى مديريات الخدمات والمدن والمراكز فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة تكمن في أن يكون لديهم القدرة على رسم العلاقات والتشابكات المختلفة خلال عملية إعداد الخطة, وكذا أن تصبح لديهم القدرة على الربط بين الشق المالي والأثر التنموي لتلك المشروعات الاستثمارية.

وأشار كمالي, إلى أن الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي تتمثل في أن يكون المتدربين بنهاية البرنامج قادرون على مناقشة مفهوم التنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية, وأن يستطيع المتدرب تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم, إضافة إلى أن يتمكن المتدرب من إجراء "تحليل الفجوة" والمؤشرات المرتبطة به, فضلا عن أن يتمكن من تحديد أولويات التنمية المحلية/المكانية مع إمكانية قياس الأثر التنموي للمشروعات,على أن يتمكن من المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية واختيار المشروعات الأفضل, متابعا أن المتدرب سيتمكن كذلك من خلال التدريب من إعداد خطة استثمارية سنوية, وأن يظهر إتجاه إيجابي نحو أهمية استخدام المناهج العلمية في إعداد الخطط ومتابعتها.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من التدريب تم تنفيذها خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2020 في ثماني محافظات بمشاركة 219 متدربا, منهم 17 متدربا من محافظة دمياط , 25 متدربا من الإسكندرية, 33 متدربا من محافظة الجيزة, 41 متدربا من محافظة البحيرة و14 متدربا من الأقصر, و21 من القليوبية , و23 من قنا و 18 من الفيوم.

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