محمد نور عن مصطفى قمر "الأخلاق والنجومية المستمرة"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك المطرب محمد نور، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد نور بالصورة برفقة الفنانة مصطفي قمر ، ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتب : مع حبيب قلبي مصطفى قمر الأخلاق والشياكة والنجومية المستمرة وأستاذ الأجيال المستمرة.


ورد مصطفى قمر عليه معلقاً :" حبيبي يا نور يا عسل والله مافي اشيك وأجمل وأطيب منك قلباً وشكلاً وفناً ، وأولادك دول أولادي وحبايبي أنا بحبهم قوي ، ابقي خلينا نشوفهم علي طول متحرمناش منهم.


يشار أن محمد نور، طرح مؤخرًا أغنية "جاني في ملعبي"، من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة.


ومن كلمات أغنية جاني في ملعبي: "جاني في ملعبي جميل والنبي عنيه فضحاه ويداري ليه بقي قمر من السما لوحة مجسمة صداع من كتر السمسما خطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته ، عنيه مقربة عمل كهربا يا أهلاً بيه يا 100 مرحبا".

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