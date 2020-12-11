ضبط صاحب استوديو لقيامه بتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بالقاهرة

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تواصل جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم التزوير.



فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب إستوديو - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية") بإصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات وترويجها على عملائه الراغبين الحصول عليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته (عامل). وعثر داخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل معدات ثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - إسكانر- مقص تقطيع - كمية من الأوراق التى تستخدم فى الطباعة المعدة للتزوير- مبلغ مالى).



بمواجهته أقر بقيامه بتزوير المضبوطات بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص مقابل مبلغ مالى، وأضاف الثانى بقيامه بالإتفاق معه على إصطناع رخصة له مقابل مبلغ مالى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

