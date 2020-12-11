القوى العاملة: تسليم شهادات التخرج للمتدربات على مهنة التفصيل بالمنوفية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات في تخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، المديريات بالتدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل، ووضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها، ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
وقام علي حامد وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية  بتوزيع شهادات إتمام التدريب علي الخريجات من مراكز التدريب  المهني بكل من مدينة شبين الكوم ومدينة بركة السبع  للمتدربات ممن أنهوا التدريب على مهنة التفصيل والخياطة.
وقد حضر حفل تسليم شهادات التخرج لفيف من قيادات المديرية وأصحاب مصانع الملابس الجاهزة بالمنوفية الذين رحبوا بالتعاون مع المديرية في استيعاب كافة الخريجات من مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية حاليا ومستقبلا للعمل بالمصانع الموجودة بالمحافظة مع تقديم كافة التسهيلات والمزايا لمن يرغب في التعاقد للعمل معهم ، وقد  تم توقيع عقود العمل بهذه المصانع لمن رغبت من الخريجات  تحت رعاية وإشراف مديرية القوى العاملة بالمنوفية .
وفي نفس السياق عرض محمود أحمد ندا مسئول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرع المنوفية على الخريجات والحضور خدمات الجهاز  بالتعاون مع المديرية ، والتي تتمثل في تقديم قروض ميسرة للراغبين الجادين في عمل مشروعات تبدأ من 10 آلاف حتى 5 ملايين جنيه وفقا لطبيعة المشروع سواء لتوفير المعدات والآلات اللازمة للمشروع أو توفير الخامات المطلوبة لهذه المعدات .
 وأشار إلي أن المشروع يقدم  تدريب مجاني للراغبين لمدة 5 أيام على أساليب الإدارة والتسويق الحديثة بما يساعدهم على إدارة مشروعاتهم بأفضل الطرق وتسويق منتجاتهم بما يضمن تحقيق هامش ربح جيد .
حضر الحفل بتوزيع شهادات التخرج عفيفي محمد عفيفي وكيل وزارة القوى العاملة السابق بالمنوفية، وطاهر علام مدير مركز التدريب المهني بأشمون، وإبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وأسماء الخرباوي مسئولة التدريب بالمديرية، وعلا الباز مدير مركز التدريب المهني بشبين الكوم، وأميمة عبد الحميد مدير مركز التدريب المهنى ببركة السبع، وأحمد علام مسئول H.R  بمصنع نيدل كرافت للملابس الجاهزة، وأحمد الصغير مدير الإنتاج بمصنع نيدل كرافت للملابس الجاهزة، ونبيل السيد محمد دبا مسئول مصنع أونست للملابس الجاهزة، وأنوار حامد السيسي مسئولة مصنع دريم للملابس الجاهزة،وأحمد محمد النجار مسئول مصنع سمارت للملابس الجاهزة.
 

 

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