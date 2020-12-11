حملات دورية لمراجعة تراخيص المعديات الواقعة على المجاري المائية بالبحيرة (صور)

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائيه بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفة المقررة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مع إيقاف المخالف والغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها حرصا على أمن وسلامة المواطنين.



حيث تقوم جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجارى مائية بصفة يومية ودورية بأعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 104281 وخروجهم من المستشفيات

الصحة: تسجيل 445 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و22 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.