بدء المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل 115 من ذوي القدرات الخاصة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.
جاء ذلك بمناسبة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة وذلك على باقى محافظات الجمهورية ، وقامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني  بإجراء المقابلات الشخصية  واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال وذلك بمحافظة الإسماعيلية علي مدى يومين.
وقد أسهم أحمد جابر  وكيل مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية بتوفير فرص العمل من خلال حضور ممثلي بعض الشركات التي وفرت فرص العمل في أثناء إجراء المقابلات من يدل علي جدية الشركات في دمج ذوي القدرات في سوق العمل ، وقد أثنى ممثلي الشركات علي المبادرة مرحبين بتوفير فرص عمل بشركاتهم حتي بعد استيفاء نسبة الـ 5% المقرر قانونا لهذه الفئة.  
وقالت عطيات سيد أبو زيد مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة: إن اللجنة انتهت من عملها بعد إجراء المقابلات الشخصية، حيث تقدم 165 شاب وفتاة من مختلف الإعاقات من الجنسين والمؤهلات   وبحضور ممثلي بعض الشركات  لإعطائهم فرصة أكبر لاختيار أفضل النماذج من الراغبين في العمل، وتم قبول 115 من المتقدمين البدء في تدريبهم وتأهيلهم لتوفير فرص عمل لهم أو الأشتراك في إقامة مشروع صغير .
وكشفت عطيات سيد أبوزيد، عن أنه بعد إجراء المقابلات الشخصية لراغبي التدريب من المرشحين بالمحافظة تبين أن منهم  أصحاب الإعاقة من الصم والبكم، والإعاقة الذهنية البسيطة من الراغبين في العمل ويتميزون بكافات ومهارات عن غيرهم من أصحاب الإعاقات الأخرى، ووجه أصحاب الإعاقة من الصم والبكم الشكر لوزير القوي العاملة علي اهتمامه بهم تحديداً ، مؤكدا أنه أول حقيبة وزارية تهتم بهم وتؤمن بقدراتهم في سوق العمل، وكانوا  لا يحظون بذلك من قبل.
 

 
 

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