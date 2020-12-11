أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)





وقام عدد من جماهير الزمالك بالالتفاف حول أيمن يونس ومطالبته بالرحيل، ومن ثم الاعتداء عليه حيث اعتبروه واحدا من الذين يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في شئون القلعة البيضاء.





وكانت بعض جماهير الزمالك طالبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة رحيل أيمن يونس، بسبب الأوضاع السيئة داخل أسوار ميت عقبة.





تعرض الكابتن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك للاعتداء عقب صلاة الجمعة من قبل عدد من جماهير القلعة البيضاء.