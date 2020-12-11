وزير الأوقاف: المال الحرام سم قاتل.. ومواجهة الفساد واجب شرعي

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مواجهة الفساد أحد دعائم أي حكم رشيد، حيث يقوم الحكم الرشيد على 4 دعائم أساسية، ومنهم حرية المعتقد، ومواجهة الفساد، والحفاظ على المال العام والخاص.



وأشار "جمعة"،خلال خطبة الجمعة بمسجد الثورة بالقاهرة، إلى أن المال الحرام سم قاتل، مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، ولن يرث منه إلا الهم، منوها بأن من أفلت من حساب الدنيا لا يمكن أن يفلت من قبضة الخالق.



وأكد وزير الأوقاف، أن مواجهة الفساد ماديا أو إداريا واجب شرعي ووطني ومجتمعي.



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جدد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمساجد خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية للفيروس.



وقال "طايع" خلال تصريحات صحفية، "نشدد على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة واصطحاب السجادة الشخصية".



وأشار إلى أنه يتم التعقيم بصفة مستمرة للمساجد خاصة يوم الخميس قبل صلاة الجمعة، وكذلك التعقيم قبل وبعد كل صلاة من الصلوات الخمس.



وأضاف " لم نستقبل أية شكاوى بخصوص مخالفة الإجراءات الاحترازية بمساجد الجمهورية، ولم نذكر أي مخالفة تذكر والمصلين قدروا هذا الظرف والجميع لا يأمل أن يتم إغلاق المسجد مرة أخرى".



وتابع "ملتزمين بالإجراءات الخاصة التي أعلنتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والجميع عبارة عن خلايا نحل من تفتيش ومتابعة ومراقبة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من استمرار الصلاة ودوام فتح المساجد".

