وزير الأوقاف: المال الحرام سم قاتل.. ومواجهة الفساد واجب شرعي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مواجهة الفساد أحد دعائم أي حكم رشيد، حيث يقوم الحكم الرشيد على 4 دعائم أساسية، ومنهم حرية المعتقد، ومواجهة الفساد، والحفاظ على المال العام والخاص.

وأشار "جمعة"،خلال خطبة الجمعة بمسجد الثورة بالقاهرة، إلى أن المال الحرام سم قاتل، مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، ولن يرث منه إلا الهم، منوها بأن من أفلت من حساب الدنيا لا يمكن أن يفلت من قبضة الخالق.

وأكد وزير الأوقاف، أن مواجهة الفساد ماديا أو إداريا واجب شرعي ووطني ومجتمعي.

إقرأ أيضا..
جدد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمساجد خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية للفيروس.

وقال "طايع" خلال تصريحات صحفية، "نشدد على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة واصطحاب السجادة الشخصية".

وأشار إلى أنه يتم التعقيم بصفة مستمرة للمساجد خاصة يوم الخميس قبل صلاة الجمعة، وكذلك التعقيم قبل وبعد كل صلاة من الصلوات الخمس.

وأضاف " لم نستقبل أية شكاوى بخصوص مخالفة الإجراءات الاحترازية بمساجد الجمهورية، ولم نذكر أي مخالفة تذكر والمصلين قدروا هذا الظرف والجميع لا يأمل أن يتم إغلاق المسجد مرة أخرى".

وتابع "ملتزمين بالإجراءات الخاصة التي أعلنتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والجميع عبارة عن خلايا نحل من تفتيش ومتابعة ومراقبة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من استمرار الصلاة ودوام فتح المساجد".

أخبار تهمك

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يجري تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 19 ساعة

محكمة إيطالية تؤيد حكما بحبس نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

منذ ساعة الا ربع

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 23 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فريق أوروبي ينتظر قرارا فنيا من أجل الانقضاض على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

10:15 م

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

12:00 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر