البلدوزر يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم المهاجم الدولي مصطفى محمد، نجم نادي الزمالك، مصيره من الاستمرار مع فريقه، خلال الفترة المقبلة.


وتناولت عدة تقارير صحفية، إمكانية رحيل مصطفى محمد عن الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بعد تلقيه عدة عروض أوروبية للرحيل عن القلعة البيضاء.


ووفقاً لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، فإن مصطفى محمد عدل عن قراره بالرحيل، وقرر الاستمرار مع الزمالك خلال الوقت الحالي.


وأشار المصدر، أن لجنة الكرة بنادي الزمالك وكل اللجان المعينة لإدارة النادي الأبيبض تعمل في اتجاهين خلال هذه الفترة، سواء في ملف تعديل عقود اللاعبين أصحاب المستوى المميز أو تجديد عقود اللاعبين المقرر أن تنتهي عقودهم في الفترة المقبلة.


وطالب المصدر جماهير القلعة البيضاء بعدم الالتفات للشائعات التي تهدف إلى هدم استقرار الفريق، مشددا على أن الهدف داخل النادي الأبيض الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال المرحة المقبلة.


ويستعد الزمالك لافتتاح مبارياته في الدوري المصري مع المقاولون العرب، مساء لسبت القادم.

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