مباريات قوية في القسم الثالث بمجموعة القاهرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
مظاليم
مظاليم
رأفت أمين
Advertisements

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت 8  مباريات قوية في الجولة الثانية للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة للقسم الثالث .

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي 

1-  الغابه مع اتحاد الشرطة

 يشهد ملعب نادي الغابه مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الغابه متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 3 نقاط مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثالث بقيادة محمود سعيد بنفس الرصيد 3 نقاط .

وحقق كلا الفريقين الفوز في الأسبوع الأول الغابه على فريق الأميرية بخمسة أهداف نظيفة، وفاز فريق اتحاد الشرطة على فريق أسكو بهدفين دون رد.

 2- شباب طوخ مع مصر للتأمين

يستضيف فريق طوخ وصيف المجموعة بقيادة محمد خطاب فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده يدخل الفريقين اللقاء برصيد 3 نقاط بعد فوزه طوخ على سراى القبه بثلاثة أهداف نظيفة وفاز مصر للتأمين على فريق قليوب بهدفين مقابل هدف  .


3- قليوب مع الشمس 

يحل فريق الشمس بقيادة أحمد علي ضيفاً ثقيلاً على فريق قليوب بقيادة هشام السيد يدخل فريق قليوب اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بدون نقاط بعد هزيمته من مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، بينما فريق الشمس في المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق العبور بهدفين مقابل هدف.

 4- أسكو مع المرج 

 يلتقي فريق أسكو بقيادة أشرف أبو رجيلة مع فريق المرج بقيادة على سليمان أسكو صاحب المركز الرابع عشر بدون رصيد بعد هزيمته من الشرطة بهدفين نظيفين، بينما فريق المرج في المركز السادس برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق ألماظة بهدف دون رد.

 5- البلاستيك مع ايروسبوت

 يلعب فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق ايروسبوت بقيادة هشام يكن يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة بعد تعادل البلاستيك مع بهتيم بدون أهداف وتعادل ايروسبوت مع بنها بهدف لمثله .

6- ألماظة مع بهتيم 

 يخوض فريق ألماظة بقيادة جمال ترك لقاء مرتقب مع فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان، ويدخل ألماظة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر بدون رصيد بعد هزيمته من المرج بهدف، بينما فريق بهتيم في المركز العاشر برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق البلاستيك بدون أهداف.

 7- بنها مع سراى القبه

 على ملعب ميت راضي يلعب فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي مع فريق سراى القبه ،يحتل بنها المركز السابع برصيد نقطة بعد تعادله مع ايروسبوت بهدف لمثله، بينما سراى القبه بدون رصيد بعد هزيمته من فريق طوخ بثلاثية نظيفة 

8- العبور مع الاميرية 

يلتقي فريق العبور بقيادة عطيه السيد مع فريق الأميرية بقيادة خالد سعد يدخل الفريقين اللقاء بدون نقاط بعد أن تلقى الفريقين الهزيمة العبور من الشمس بهدفين مقابل هدف، وتلقى فريق الأميرية هزيمة ساحقة من فريق الغابه بخمسه اهداف دون رد.

 الترتيب

 1- الغابه 3 نقاط 

2- طوخ 3 نقاط

 3- اتحاد الشرطة 3 نقاط

 4- الشمس 3 نقاط 

5- مصر للتأمين 3 نقاط

 6- المرج 3 نقاط

 7- بنها نقطة 

8- ايروسبوت نقطة 

9- البلاستيك نقطة 

10- بهتيم نقطة

 11- العبور بدون نقاط 

12- قليوب بدون نقاط

 13- ألماظة بدون نقاط

 14- أسكو بدون نقاط 

15- سراى القبه بدون نقاط 

16- الأميرية بدون نقاط



أخبار تهمك

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يجري تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 19 ساعة

محكمة إيطالية تؤيد حكما بحبس نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 23 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

فريق أوروبي ينتظر قرارا فنيا من أجل الانقضاض على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

10:15 م

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

12:00 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر