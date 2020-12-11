تعرف على مواجهات الجولة الثانية لمجموعة الجيزة للقسم الثالث

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
مظاليم
مظاليم
رأفت أمين
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تنطلق السبت في الثانية والنصف عصراً، منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بدورى القسم الثالث .

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي  :

1- أوسيم مع المصرية للاتصالات

 يحل فريق الاتصالات بقيادة هانى العقبى ضيفاً ثقيلاً على فريق أوسيم بقيادة مجدى بكر بملعب أوسيم، حيث يحتل الاتصالات صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المعادي بهدفين مقابل هدف، بينما فريق أوسيم صاحب المركز الثامن برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق بشتيل بدون أهداف 

2- البدرشين مع كاسكادا 

يستضيف فريق البدرشين بقيادة رأفت السيد  نظيرة فريق كاسكادا بقيادة محمد حسن، ويدخل  البدرشين اللقاء وهو في وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق أكتوبر بهدف، بينما فريق كاسكادا في المركز الثاني عشر برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق الصيد بدون أهداف 

3- العياط مع 6 أكتوبر

 يواجه فريق العياط بقيادة محمد كمونة نظيرة فريق 6 أكتوبر بقيادة عبد الستار السيد، ويحتل العياط المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على فريق حلوان العام بهدف، بينما فريق 6 أكتوبر في المركز الأخير بدون رصيد بعد هزيمته من البدرشين بهدف دون رد.


4- المعادي مع جينيس

 يلتقي فريق المعادي بقيادة على صقر مع فريق جينيس بقيادة محمد خميس ، ويدخل جينيس اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق الصف بهدفين، بينما فريق المعادي في المركز الرابع عشر بدون رصيد بعد هزيمته من الاتصالات بهدفين مقابل هدف 

5- الصف مع أبو النمرس

 يلعب فريق الصف بقيادة سيد غريب مع فريق أبو النمرس بقيادة عمرو إسماعيل يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة فريق الصف  يعد تعادله مع فريق جينيس بهدفين، و فريق أبو النمرس بتعادله مع بشتيل بدون أهداف

 6- مستقبل وطن مع جولدى على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة

 يواجه فريق مستقبل وطن بقيادة أحمد عبد الغني فريق جولدى بقيادة إبراهيم أبو زيد يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة بعد تعادل فريق مستقبل وطن مع أبو النمرس بدون أهداف ، وتعادل فريق جولدى مع فريق القومى بهدف لمثله

 7- القومي مع حلوان العام 

على ملعب نادي مدينة نصر يلعب فريق القومى بقيادة حاتم حسن مع فريق حلوان العام بقيادة محمد السيد يحتل فريق القومى المركز السادس برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق جولدى بهدف لمثله، بينما فريق حلوان العام في المركز الخامس عشر بدون رصيد بعد هزيمته من العياط بهدف دون رد.

 8- الصيد مع بشتيل

 يلتقي فريق الصيد بقيادة طارق حسن مع فريق بشتيل بقيادة أحمد صابر يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة بعد تعادل فريق الصيد مع كاسكادا وتعادل أوسيم مع بشتيل بدون أهداف الترتيب

 1- الاتصالات 3 نقاط 

2- البدرشين 3 نقاط 

3- العياط 3 نقاط 

4- جينيس نقطة 

5- الصف نقطة

 6- جولدى نقطة

 7- القومى نقطة 

8- أوسيم نقطة 

9- بشتيل نقطة 

10- أبو النمرس نقطة

 11- مستقبل وطن نقطة 

12- كاسكادا نقطة

 13- الصيد نقطة

 14- المعادي بدون نقاط

 15- حلوان العام نقطة 

16- 6 أكتوبر بدون نقاط

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