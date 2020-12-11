أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:00 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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توقع الإعلامي أحمد شوبير تشكيل الأهلي في الموسم الجديد وتحديدا بطولة الدوري حيث يخوض المارد الأحمر أولى مبارياته يوم الأحد القادم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره مصر للمقاصة يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 
وقال شوبير إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سيخوض بطولة الدوري الممتاز بداية من لقاء مصر للمقاصة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة مرمى الأهلى: محمد الشناوى

فى خط الدفاع: محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول.

فى خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية

في خط الوسط الهجومي: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومجدى قفشة 

فى خط الهجوم: مروان محسن.

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رياضة تشكيل الاهلي الاهلي احمد شوبير

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