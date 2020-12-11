عضو القومي للسكان سابقا: "مصر بتولد دولة كل سنة" (فيديو)

قال الدكتور عمرو حسن، الأمين العام للمجلس القومي للسكان سابقا، إن الزيادة السكانية في مصر تعتبر تحدي التحدي، مشيرا إلى أنه حتى يشعر المواطن بالتحسن في المستوى الاقتصادي لابد من ضبط معدل النمو السكاني، والذي يعد ضغطا على موارد الدولة، ويعادل 4 أضعاف الدول المتقدمة.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إلى أن مصر استقبلت 2.3 مليون مولود آخر عام، وهو رقم مرتفع جدا، مضيفا: "كل سنة بنولد دولة جديدة"، لافتا إلى أن ما يزيد من خطورة الزيادة السكانية أن المواطنين يتركزون على مساحة 7% من مساحة مصر.



