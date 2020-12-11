الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 برقم الطلب المصروفة من وزارة القوي العاملة بالرقم القومي 2020 (القوى العاملة)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 برقم الطلب المصروفة من وزارة القوي العاملة بالرقم القومي 2020 (القوى العاملة)

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب، نتابع مع حضراتكم الان تفاصيل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب  المصروفة من وزارة القوي العاملة لكل مواطن انطبقت عليه شروط واحكام ومعايير صرف مستحقات المنحة الطارئة التي أمر معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء اعمال صرف قيمة مستحقات المنحة التي جاءت لتوصيل المساعدات للطبقات الفقرة وقليلة الدخل فى مصر، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم خطوات الكشف عن قيمة تلك المستحقات.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب
منحة العمالة الغير منتظمة عبارة عن بعض من الدعومات المالية المقدمة من قبل وزارة القوي العاملة التي تبلغ قيمتها الى 1500 جنيه على ان يتم توزيع صرف قيمة تلك المستحقات لمدة ثلاثة اشهر حتي شهر فبراير المقبل، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم  تفاصيل صرف الثلاث دفعات التي يباشر المواطنين فى صرفها لمدة عشرة ايام. 

حيث امر معالي وزير القوي العاملة على ايداع مستحقات الدفعة الرابعة بدءً من مساء يوم الاحد الماضي على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق الاستعلام عن قيمة هذا الدعم الان عقب تفعيل موقع وزارة القوي العاملة رسمياً للاستعلام والكشف عن مستحقات هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب
كشفت القوي العاملة على انتهائها من ايداع مستحقات المواطنين  فى منحة العمالة الغير منتظمة وذلك عقب انتهاء اعمال فرز المستحقات عقب وصول اعداد المستفيدين الى 2 مليون مواطن مصري، على ان تباشر القوي العاملة اعمال صرف المبالغ المالية الخاصة بقيمة هذا الدعم اعتباراً من صباح الاحد الماضي ولمدة عشرة ايام من خلال مكاتب البريد المصرية، على ان يتم تفعيل موقع وزارة القوي العاملة لاجراء استعلام عن قيمة هذا الدعم الكترونية برقم القومي.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 برقم الطلب المصروفة من وزارة القوي العاملة بالرقم القومي 2020 (القوى العاملة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2020 العمالة غير المنتظمه العمالة الغير منتظمة 2020

أخبار تهمك

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

فريق أوروبي ينتظر قرارا فنيا من أجل الانقضاض على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ 40 دقيقة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يجري تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 11 ساعة

محكمة إيطالية تؤيد حكما بحبس نجم ريال مدريد

منذ ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثانية ورابط مباشر للاستعلام عن مستحقات منحة الـ500 جنية مصري

شغال رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg بالرقم القومي

ننشر ميعاد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة من الرئيس السيسي للحصول على 500 جنية ورابط مباشر للاستعلام

شغال رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة 2020 عبر موقع .manpower.gov.eg ومواعيد صرفها

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg الدفعة الثالثة

(بالأسماء) موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه بالرقم القومي رابط شغال موقع وزارة القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

10:15 م

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

12:00 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر