



الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 برقم الطلب المصروفة من وزارة القوي العاملة بالرقم القومي 2020 (القوى العاملة)





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب، نتابع مع حضراتكم الان تفاصيل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب المصروفة من وزارة القوي العاملة لكل مواطن انطبقت عليه شروط واحكام ومعايير صرف مستحقات المنحة الطارئة التي أمر معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء اعمال صرف قيمة مستحقات المنحة التي جاءت لتوصيل المساعدات للطبقات الفقرة وقليلة الدخل فى مصر، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم خطوات الكشف عن قيمة تلك المستحقات.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب

منحة العمالة الغير منتظمة عبارة عن بعض من الدعومات المالية المقدمة من قبل وزارة القوي العاملة التي تبلغ قيمتها الى 1500 جنيه على ان يتم توزيع صرف قيمة تلك المستحقات لمدة ثلاثة اشهر حتي شهر فبراير المقبل، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم تفاصيل صرف الثلاث دفعات التي يباشر المواطنين فى صرفها لمدة عشرة ايام.





حيث امر معالي وزير القوي العاملة على ايداع مستحقات الدفعة الرابعة بدءً من مساء يوم الاحد الماضي على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق الاستعلام عن قيمة هذا الدعم الان عقب تفعيل موقع وزارة القوي العاملة رسمياً للاستعلام والكشف عن مستحقات هذا الدعم.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم الطلب

كشفت القوي العاملة على انتهائها من ايداع مستحقات المواطنين فى منحة العمالة الغير منتظمة وذلك عقب انتهاء اعمال فرز المستحقات عقب وصول اعداد المستفيدين الى 2 مليون مواطن مصري، على ان تباشر القوي العاملة اعمال صرف المبالغ المالية الخاصة بقيمة هذا الدعم اعتباراً من صباح الاحد الماضي ولمدة عشرة ايام من خلال مكاتب البريد المصرية، على ان يتم تفعيل موقع وزارة القوي العاملة لاجراء استعلام عن قيمة هذا الدعم الكترونية برقم القومي.



