محكمة إيطالية تؤيد حكما بحبس نجم ريال مدريد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
روبينيو
روبينيو
وكالات
Advertisements
قررت محكمة إيطالية، تأييد الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو، بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013، حين كان لاعباً في صفوف فريق ميلان.

أكد قضاة محكمة الاستئناف في ميلانو الحكم الصادر غياباً عام 2017 بحق روبينيو وأحد أصدقائه، بتهمة العنف الجنسي الجماعي الذي يعود تاريخه إلى يناير 2013.

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاماً في ملهى ليلي في ميلانو.

وأمرت المحكمة لاعب منتخب "السامبا" السابق ورفيقه، بدفع تعويضات للسيدة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف يورو، فيما منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

ومن حق روبينيو 36 عاماً، والذي نفى الاتهامات، استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 90 يوماً.

واضطر روبينيو لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة روبينيو الاخبار الرياضية الاخبار الرياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

أرسنال يزاحم برشلونة على ضم نجم مانشستر سيتي

منذ 42 دقيقة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

08:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر