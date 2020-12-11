أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 70 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حصد فيروس كورونا أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونا.

 

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الكثر تضررا جراء تفشي الوباء، 292 الف وفاة، وسجلت أكثر من 15.6 مليون إصابة حتى الآن.

 

وتعتبر البرازيل والهند والمكسيك من أكثر الدول تضررا، بعد الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الوفيات في الأولى إلى نحو 180 ألفا، وفي الهند حصد الوباء أرواح أكثر من 142 ألف شخص، وتجاوز عدد الوفيات في المكسيك 112 ألفا حتى الآن.

 

وتتصدر بريطانيا قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في الاتحاد الأوروبي حيث سجلت أكثر من 63 ألف وفاة ونحو 1.8 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها إيطاليا التي حصد فيها الوباء أرواح نحو 63 ألف شخص، وتم فيها تسجيل مليون واكثر من 790 ألف إصابة حتى الآن.

 

وفي فرنسا تجاوز إجمالي الوفيات 57 ألف وفاة، وتم فيها تسجيل نحو 2.4 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

 

وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت نحو 52 ألف وفاة، وبلغ فيها إجمالي الإصابات حوالي 1.1 مليون إصابة حتى الآن.

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