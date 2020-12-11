بعد احتمالية فرض أمريكا عقوبات على أنقرة.. الليرة التركية تنخفض

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

 

وسجلت العملة التركية 7.900 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، لتنخفض من إغلاق أمس الخميس عند 7.89 ليرة للدولار.

 

وهوت الليرة نحو 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 ليرة للدولار الشهر الماضي بعد أن أجرت أنقرة تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

 

وقالت مصادر إن الخطوة الأمريكية (العقوبات)، التي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد تُعلن وفي وقت قريب، ربما اليوم الجمعة، وتستهدف رئاسة الصناعات العسكرية التركية.

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